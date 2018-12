A BaMa et l’agenda du week-end

Vous retrouverez ici l’ITW de Janique Piétin fondatrice et présidente de l’association A BaMa.

Une association qui a pour vocation de créer des liens entre Angers et Bamako. Des partenariats solidaires et culturels. Depuis 2016, son action principale concerne les femmes isolées et précaires. Elle leur permet de suivre des formation scolaire et de couture. Jusqu’au 18 décembre une cagnotte est mise en place pour récolter des fonds pour leur projet, ici.

