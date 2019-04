4eme Colab pour la caverne sensorielle & Concert de Dub pour l’Ethiopie à Nantes

Retrouvez dans ce podcast l’interview de Godefroy de la caverne sensorielle, il vous présentera la programmation de l’évenement qui vous attends ce weekend au bar du quai pour leur 4ème colab! Au programme, performances artistiques, projections filmiques, concerts et animations! Le tout dans une ambiance aux sonorités électro!

Vous pourrez également retrouver le premier évènement de l’association Postivibration, une association qui oeuvre en Ethiopie, leur objectif pour se premier concert agrandir et pérenniser un refuge pour enfants. Ce premier concert sera placé sous le sigle du Dub et ça sera au Macadam à Nantes vendredi et samedi. Abraham Jérome Rétif vous explique en détail l’objectif de cette association et des festivités.

Dans ce podcast également, un reportage murmure sur l’association Enactus réalisé par Tiphanie.

Lucie pour sa chronique « la folie au Moyen âge », Brice pour la technique, Etienne pour la programmation musicale et Margaux à l’animation, Thibault et Margaux pour l’ITV de la caverne