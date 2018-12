Retrouvez Milo, Orni, Orfey, et O’slim membres de la Growl up. Tous animés par la passion du Beatbox, ils nous parlent de leur asso, leurs projets, la battle au quart ney le 22 décembre à 20h30 et leurs aspirations futures.

Le beatbox un art entre culture street et chants tribales, les artistes vous offrent à l’antenne un freestyle qui envoit du lourd!

Inès à la technique/ Margaux et Thibault pour l’animation