1er de cordée & le départ de Bernay

Aujourd’hui nous recevons Julie membre de l’association 1er de cordée. Une association qui a pour but d’aider les enfants handicapés et hospitalisés via des ateliers sportifs. L’association sera présente demain au CHU d’Angers en compagnie des joueurs du SCO.

C’est la dernière chronique pour Bernay, et oui la rédac perd l’un de ses plus fidèles chroniqueurs, après 3 ans de service sur campus, Bernay s’envole pour de nouvelles aventures en Ecosse. Vous pourrez écouter ici sa dernière chronique, la der-des-der.

Découvrez également un nouveau reportage murmure sur le secours populaire.

Etienne à la programmation/ Line à la technique/ Margaux à l’animation/ Bernay et Thibault sur les ondes