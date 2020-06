Une nouvelle saison pour le Théâtre du Champ de Bataille

Bien que la situation actuelle ai poussé le Théâtre du Champ de Bataille à terminer sa saison 2019-2020 prématurément, son équipe va de l’avant et a annoncé sa programmation pour 2020-2021 à partir de la rentrée prochaine, ainsi que la reprise de leurs ateliers. Nous en avons discuté avec Florent Goulette, directeur et programmateur du théâtre.

C’est ensuite le retour de la chronique d’Alexis, qui nous refait cette fois une brève histoire de la pratique du skateboard.

Enfin nous vous proposons à partir de ce jeudi et pour les semaines à venir de découvrir des formats courts originaux.

Ils ont été réalisés par des étudiants de Polytech Angers à l’occasion d’ateliers théâtre encadrés par Lidwine DELAUNAY-BRETECHER. Suite aux mesures de confinement, l’atelier s’est déroulé à distance, ce qui a ouvert sur un travail d’écriture. En partant d’un objet retrouvé dans la poche et évoquant un souvenir, ils ont écrit des monologues qui ont ensuite été adaptés en dialogues et enregistrés avec une banque de son à leur disposition.

Découvrez dans cette émission la création de Marie, Louise, Romane et Lisa: Le temps d’attendre.