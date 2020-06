Une bibliothèque pour le Togo avec Human Istom

Au programme de cette émission retrouvez une interview de Jean-Cosme et Malo, deux étudiants de l’ISTOM et bénévoles au sein d’Human Istom, une association de l’école qui a pour but d’aider les étudiants à monter des projets solidaires.

Leur projet porte le nom de Mission Agbale et il s’agit de la construction d’une bibliothèque à Amakpape, au Togo, qui permettrait une certaine démocratisation de la culture et profiterait à 2000 enfants. Ils ont au cours de l’année récoltés fonds et livres pour concrétiser ce projet.

Si vous souhaitez les soutenir, c’est ici.

Ecoutez également le reportage d’Alexis qui est parti à la rencontre des manifestantes et manifestants lors de la marche contre le racisme et les violences policières initiée par le jeune collectif angevin Black Lives Matter.