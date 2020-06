Où est en la filière des musiques actuelles?

Comme chaque année à l’approche de l’été, la quasi-quotidienne d’information de Radio Campus Angers change d’animateur et passe en mode Pédalo!

Si la saison est traditionnellement propice à faire le tour des festivals de la région et à discuter avec leurs programmateurs, la situation actuelle est particulière et ce pour toute la filière des musiques actuelles. Pour en savoir plus nous avons discuté avec Vianney Marzin, directeur du Pôle de coopération pour les musiques actuelles en Pays de la Loire, un réseau composé de plus d’une centaine de structures qui gravitent autour de ces musiques. Nous reviendrons avec lui sur la manière dont la crise à impacté et impacte encore ces structures.

Retrouvez également la chronique d’Iris, qui nous parle des vacances à venir.