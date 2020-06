Au programme de cette émission retrouvez une interview de Guillaume Goubier, musicien que l’on retrouve dans les groupes Hungart Thorsen et Glass, et qui nous présente son projet solo, We’ve Been There Before, dont le premier EP, If’s and I’ve’s, est sorti récemment.

En deuxième partie d’émission c’est Alexis qui s’est entretenu avec Amandine Portelli, co-créatrice de l’atelier d’arts graphiques Ou Où Ouh.