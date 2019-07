Le PAL en mode estival

Nous avons reçu derrière nos micros Antoine Djack et Candice Roger, artistes faisant partie de l’équipe derrière le projet des panneaux artistiques libres, ou PAL. Des installations éphémères à disposition de tous dressées dans divers lieux publics ou privés, dans le but d’inviter les Arts graphiques dans notre quotidien et de laisser libre court à l’inspiration artistique de chacun. Durant l’été, retrouvez différents artistes intervenant sur les PAL dans le cadre d’Échappées d’art.

Retrouvez également une interview de la talentueuse DJ يثرGlitter٥٥ réalisée par Joakim à l’occasion de la collection Printemps des Z’Eclectiques.

Thibault était à l’animation et à la réalisation de cette émission.