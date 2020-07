Hommage à Maurice Rajsfus et Pride

Émission un peu particulière que celle-ci puisque pour la dernière fois de la saison saison nous allons faire un tour du coté de chez nos camarades de Radio Parleur avec deux reportages:

Nous irons d’abord au centre culturel et militant autogéré La Parole Errante, à Montreuil, où a eu lieu le 4 juillet un hommage à Maurice Rajsfus, écrivain prolifique décédé il y a quelques semaines. Rescapé de la rafle du Vel d’Hiv, il s’est engagé dans de nombreux combats, contre le colonialisme, l’autoritarisme, le fascisme et le racisme. Il a également longtemps travaillé sur la question des violences policières, rassemblant des milliers de coupures de presses sur 50 ans, préfigurant le travail que mène aujourd’hui David Dufresne avec Allo Place Beauvau.

Ce reportage est réalisé par Martin Lelièvre.

Ça sera ensuite au cœur du cortège de la Pride qui s’est tenu à Paris le même jour que nous irons, puisque contre l’annonce de report du rassemblement traditionnel par l’Inter-LGBT, c’est entre 3000 et 7000 personnes qui ont répondu à l’appel d’une soixantaine d’associations et collectifs qui ont organisé une Pride alternative avec la volonté de revenir à plus de revendications militantes après plusieurs éditions d’un événement festif et ouvert aux marques commerciales, avec pour mot d’ordre : « Nos fiertés sont politiques »

Ce reportage est réalisé par Justine Mascarilla.