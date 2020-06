Des Bouffées d’Arts pour cet été

Alors que nous nous étions presque résignés à un début d’été sans possibilité de retrouver le plaisir d’écouter de la musique ou d’assister à des spectacles vivants en direct, une belle surprise nous ai venu du coté du château du Plessis-Macé. En effet, Anjou Théâtre et la Direction de la Culture du département, avec le soutien de la ville d’Angers et le Quai, ont travaillé ensemble, en partenariat avec différentes structures culturelles locales, afin de proposer Les Bouffées d’Arts, une trentaine de dates qui mêlent musique, danse, théâtre et cirque, et ce jusqu’à fin aout. Nous en avons discuté avec Emmanuel Dupont, directeur du château du Plessis-Macé et coordinateur et programmateur de cet événement.

