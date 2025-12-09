Passion Kick #29 par VAPA – Zoom sur le label AETERNA Records

Hello le crew,

On part en Italie ce mois-ci découvrir le label de MEDUZA : AETERNA Records qui balance des bangers clubs en permanence. Lancé en 2023 avec la sortie de l’edit” de Everything You Have Done de GENESI, le label offre une plateforme permettant à MEDUZA de diffuser rapidement ses titres et d’aller dénicher des émergents qui en ont sous la semelle. C’est parti pour 1h de son avec mes coups de coeur du label.

Je vous ai fait la playlist aussi pour la retrouver en streaming ici.

Kiffez bien et à très vite!

David // VAPA