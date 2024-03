Le Musée des Oubliés-23-03-2024

Hey Joe > Jimi Hendrix Experience

1967 /

Where Do You Go To My Lovely? > Peter Sarstedt

1969 /

Wild Safari > Barabas

1972 /

Higher Love > Stevie Winwood

1986 /

Oh Well > Fleetwood Mac

1969 /

Mighty Love > (Detoit) Spinners

1973 /

Listen To The Band > Monkees

1969 /

From Rochdale To Ocho Rios > 10CC

1978 /

Carribean Queen/European Queen > Billy Ocean

1984 /

Lady In Blue > Joe Dolan

1970 /

Walking Back To Hazppiness > Helen Shapiro

1961 /

I Heard It Through The Grapevine > Creedence Clearwater Revival

1970 /