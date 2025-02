Le Musée des Oubliés-15-02-2025

BAD BAD LEROY BROWN > JIM CROCE

1972 /

TRAGEDY > BEE GEES

1979 /

I'M NOT IN LOVE > 10CC

1975 /

SLEEP TIGHT HONEY > COMMITTEE

1969 /

BITE YOUR LIP (get up and dance) > ELTON JOHN

1976 /

CHICAGO > KIKI DEE

1976 /

I CAN HEMP > BILLY SWAN

1974 /

DANCE THE KUNG FU > CARL DOUGLAS

1974 /

JUST THE WAY IT IS > REMBRANDTS

1991 /

MY DAYLIGHT > MARX

1974 /

RIGHT HERE WAITING > RICHARD MARX

1989 /

AIN'T NO STOPPIN' US NOW > MCFADDEN & WHITEHEAD

1979 /

XANADU > OLIVIA NEWTON-JOHN & THE ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

1980 /