A Day In The Life > Beatles

1996 /

Citations Ininterrompues > Café Creme

1977 /

Rhythm Of The Night > Debarge

1985 /

I Was Made For Loving You > Kiss

1979 /

The Blues > Randy Newman & Paul Simon

1983 /

Hey There Lonely Girl > Eddie Holman

1970 /

Listen To The Man With The Golden Voice > Time Bandits

1980 /

The Streets Of London > Ralph McTell

1970 /

Sonderzug Nach Pankow > Udo Lindenberg

1983 /

Too Shy (Midnight Mix) > Kajagoogoo

1982 /

Relight My Fire > Dan Hartman

1979 /