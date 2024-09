Le Musée des Oubliés-21-09-2024

Nowhere Man > Beatles

1965 /

Lay All Your Love On Me > ABBA

1980 /

When You Are A King > White Plains

1971 /

A Real Mother For Ya > Johnny 'Guitar' Watson

1977 /

Berak The Rules > Status Quo

1976 /

Remember (Walking In The Sand) > Shangri-Las

1964 /

Sir Duke > Stevie Wonder

1976 /

I'm Not Scared > Eighth Wonder

1988 /

Grand Hotel > Procol Harum

1973 /

Barracuda > Heart

1977 /

State Of Shock > Jacksons feat. Michael Jackson & Mick Jagger

1984 /

Hidin' For Love > Bryan Adams

1980 /

On A Carousel > Hollies

1966 /

Used To Be My Girl > O'Jays

1978 /

Don't Stop > Fleetwood Mac

1976 /