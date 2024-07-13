Le Musée des Oubliés-13-07-2024

Aujourd’hui le top 15 des chansons les plus populaires des années 60 selon Billboard Records And Tapes
Playlist :
PURPLE HAZE > JIMI HENDRIX EXPERIENCE
1967 /
GOOD VIBRATIONS > BEACH BOYS
1966 /
OH! PRETTY WOMAN > ROY ORBISON
1964 /
LOUIE LOUIE > KINGSMEN
1963 /
BORN TO BE WILD > STEPPENWOLF
1968 /
WHEN A MAN LOVES A WOMAN > PERCY SLEDGE
1966 /
WHOLE LOTTA LOVE > LED ZEPPELIN
1969 /
LIGHT MY FIRE > DOORS
1967 /
STAND BY ME > BEN E. KING
1961 /
I WANT TO HOLD YOUR HAND > BEATLES
1963 /
MY GENERATION > WHO
1965 /
THE HOUSE OF THE RISING SUN > ANIMALS
1964 /
LIKE A ROLLING STONES > BOB DYLAN
1967 /
(I CAN GET NO) SATISFACTION > ROLLING STONES
1965 /
HEY JUDE > BEATLES
1968 /