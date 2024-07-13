Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-13-07-2024

Aujourd’hui le top 15 des chansons les plus populaires des années 60 selon Billboard Records And Tapes

Playlist :

PURPLE HAZE > JIMI HENDRIX EXPERIENCE
1967 /

GOOD VIBRATIONS > BEACH BOYS
1966 /

OH! PRETTY WOMAN > ROY ORBISON
1964 /

LOUIE LOUIE > KINGSMEN
1963 /

BORN TO BE WILD > STEPPENWOLF
1968 /

WHEN A MAN LOVES A WOMAN > PERCY SLEDGE
1966 /

WHOLE LOTTA LOVE > LED ZEPPELIN
1969 /

LIGHT MY FIRE > DOORS
1967 /

STAND BY ME > BEN E. KING
1961 /

I WANT TO HOLD YOUR HAND > BEATLES
1963 /

MY GENERATION > WHO
1965 /

THE HOUSE OF THE RISING SUN > ANIMALS
1964 /

LIKE A ROLLING STONES > BOB DYLAN
1967 /

(I CAN GET NO) SATISFACTION > ROLLING STONES
1965 /

HEY JUDE > BEATLES
1968 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.