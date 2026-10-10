Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-10-10-2026

Playlist :

DOUBLE BARREL > DAVE & ANSIL COLLINS /

AIN'T NOTHING BUR THE RENT > GWEN GUTHRIE /

BIG TIME OPERATOR > ZOOT MONEY'S BIG ROLL BAND /

LIDO SHUFFLE > BOZ SCAGGS /

NAME AND NUMBER > CURIOSITY KILLED THE CAT /

RING RING > DE LA SOUL /

IF YOU WAIT FOR LOVE > DAVE BERRY /

RELAX > FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD /

I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN > FOUR SEASONS /

I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN > RAY NOBLE FEAT. AL BOWLLY /

I CAN'T SEE > BZN /

GOOD LUCK CHARM > ELVIS PRESLEY /

HERE COMES THE RAIN AGAIN > EURYTHMICS /

SPICKS AND SPECKS > BEE GEES /

SPICKS AND SPECKS > O'HARA BOYS /

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