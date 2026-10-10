Le Musée des Oubliés-10-10-2026

Playlist :
DOUBLE BARREL > DAVE & ANSIL COLLINS /
AIN'T NOTHING BUR THE RENT > GWEN GUTHRIE /
BIG TIME OPERATOR > ZOOT MONEY'S BIG ROLL BAND /
LIDO SHUFFLE > BOZ SCAGGS /
NAME AND NUMBER > CURIOSITY KILLED THE CAT /
RING RING > DE LA SOUL /
IF YOU WAIT FOR LOVE > DAVE BERRY /
RELAX > FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD /
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN > FOUR SEASONS /
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN > RAY NOBLE FEAT. AL BOWLLY /
I CAN'T SEE > BZN /
GOOD LUCK CHARM > ELVIS PRESLEY /
HERE COMES THE RAIN AGAIN > EURYTHMICS /
SPICKS AND SPECKS > BEE GEES /
SPICKS AND SPECKS > O'HARA BOYS /