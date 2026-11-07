Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-07-11-2026

Playlist :

MAKE ME SMILE > COCKNEY REBEL /

ANNIVERSARY WALTZ > STATUS QUO /

IT'S ALL HAPPENING > LEAPY LEE /

AGAIN > NIGHT PEOPLE /

TO BE OR NOT TO BE > B.A. ROBERTSON /

OCTOBER 26 > PRETTY THINGS /

YOU MAKE IT MOVE > DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH /

WISHING (IF I HAD A PHOTOGRAPH OF YOU) > A FLOCK OF SEAGULLS /

JUST A LITTLE BIT OF PEACE IN MY HEART > GOLDEN EARRINGS /

GET LUCKY > JERMAINE STEWART /

CALIFORNIA SOUL > 5TH DIMENSION /

BLINDED BY THE LIGHT > MANFRED MANN'S EARTH BAND /

I SAY A LITTLE PRAYER > ARETHA FRANKLIN /

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