Le Musée des Oubliés-07-11-2026

Playlist :
MAKE ME SMILE > COCKNEY REBEL /
ANNIVERSARY WALTZ > STATUS QUO /
IT'S ALL HAPPENING > LEAPY LEE /
AGAIN > NIGHT PEOPLE /
TO BE OR NOT TO BE > B.A. ROBERTSON /
OCTOBER 26 > PRETTY THINGS /
YOU MAKE IT MOVE > DAVE DEE, DOZY, BEAKY, MICK & TICH /
WISHING (IF I HAD A PHOTOGRAPH OF YOU) > A FLOCK OF SEAGULLS /
JUST A LITTLE BIT OF PEACE IN MY HEART > GOLDEN EARRINGS /
GET LUCKY > JERMAINE STEWART /
CALIFORNIA SOUL > 5TH DIMENSION /
BLINDED BY THE LIGHT > MANFRED MANN'S EARTH BAND /
I SAY A LITTLE PRAYER > ARETHA FRANKLIN /