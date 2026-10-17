Publié le par Peter

Le Musée des Oubliés-17-10-2026

Playlist :

START ME UP > ROLLING STONES /

ANGEL OF HARLEM > U2 /

GIN HOUSE BLUES > AMEN CORNER /

ICE ICE BABY UNDER PRESSURE > VANILLA ICE x QUEEN & DAVID BOWIE /

HAVE YOU EVER LOVED SOMEBODY > SEARCHERS /

DOCTOR DOCTOR > THOMPSON TWINS /

DR. ROBERT > BEATLES /

DANCE HALL DAY > WANG CHUNG /

TAKE MY HEART > SORROWS /

INDIAN RESERVATION (the lament of the Cherokee reservation indian) > DON FARDON /

HUNGRY HEART > BRUCE SPRINGSTEEN /

ASHES TO ASHES > MINDBENDERS /

STAND BY YOUR MAN > TAMMY WYNETTE /

MAGNIFICENT SEVEN > CLASH /

SHE'S STILL A MYSTERY TO ME > LOVON' SPOONFUL /

STRONG LOVE > SPENCER DAVIS GROUP /

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