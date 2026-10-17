Le Musée des Oubliés-17-10-2026

Playlist :
START ME UP > ROLLING STONES /
ANGEL OF HARLEM > U2 /
GIN HOUSE BLUES > AMEN CORNER /
ICE ICE BABY UNDER PRESSURE > VANILLA ICE x QUEEN & DAVID BOWIE /
HAVE YOU EVER LOVED SOMEBODY > SEARCHERS /
DOCTOR DOCTOR > THOMPSON TWINS /
DR. ROBERT > BEATLES /
DANCE HALL DAY > WANG CHUNG /
TAKE MY HEART > SORROWS /
INDIAN RESERVATION (the lament of the Cherokee reservation indian) > DON FARDON /
HUNGRY HEART > BRUCE SPRINGSTEEN /
ASHES TO ASHES > MINDBENDERS /
STAND BY YOUR MAN > TAMMY WYNETTE /
MAGNIFICENT SEVEN > CLASH /
SHE'S STILL A MYSTERY TO ME > LOVON' SPOONFUL /
STRONG LOVE > SPENCER DAVIS GROUP /