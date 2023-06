Ohio Express > Yummy Yummy Yummy

1968 /

Deodato > Fire In The Sky

1984 /

Janet Jackson > Escapade

1990 /

Elton John > Song For Guy

1978 /

Sheena Easton > Morning Train (Nine To Five)

1981 /

T.Rex > Hot Love

1971 /

Dionne Warwick > Heartbreaker

1982 /

Who > We're Not Gonna Take It/See Me, Feel Me

1969 /

Spandau Ballet > Lifeline

1983 /

Honeybus > I Can't Let Maggie Go

1968 /

Edwin Hawkins Singers > Oh Happy Day

1969 /

Gianni Nannini > I Maschi

1987 /

Nena > ? (Fragezeichen)

1983 /