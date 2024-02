Weekend > Class Action

1983 /

Weekend > Earth & Fire

1978 /

Living On A Prayer > Bon Jovi

1985 /

The Final Countdown > Europe

1986 /

Smoke Gets In Your Eyes > Blue Haze

1972 /

Shout > Tears For Fears

1984 /

Child In Time > Deep Purple

1970 /

Get Up (Before The Night Is Over) > Technotronic

1990 /

Taurus > Spirit

1968 /

Stairway To Heaven > Led Zeppelin

1971 /

Enigma > I Love Music

1981 /

Girls Can Get It > Dr. Hook

1980 /

Jam On James > Jeremy Clark

1983 /