Le Musée des Oubliés-06-05-2023

Barry White > You're The First, The Last, My Everything

1974 /

Swinging Blue Jeans > Hippy Hippy Shake

1963 /

George Michael > A Different Corner

1986 /

Yes > I've Seen All Good People

1970 /

Joe Jackson > It's Different For Girls

1979 /

Jay & The Americans > Cara Mia

1967 /

Billy Joel > Movin' Out (Anthony's Song)

1977 /

Münchener Freiheit > Tausend Mal Du

1984 /

Madonna > Everybody

1982 /

Beach Boys > Wild Honey

1967 /

Eddie Howell > The Man From Manhattan

1976 /

Freddie Mercury > I Was Born To Love You

1987 /

Small Faces > Tin Soldier

1969 /

Dan Hartman > Vertigo/Instant Replay

1980 /