Le Musée des Oubliés-06-04-2024

The Return Of Leroy, Part 1 > Jimmy Castor Buch

1977 /

The Bangin' Man > Slade

1974 /

It's A Shame > (Motown) Spinners

1970 /

You See The Trouble With Me > Barry White

1976 /

Pull Up To The Bumper > Grace Jones

1981 /

Lady Lay > Pierre Groscolas

1974 /

Wichita Lineman > Glen Campbell

1969 /

Undercover Of The Night > Rolling Stones

1983 /

Tonight Is The Night Pt. 2 (Song) > Betty Wright

1978 /

Now And Then > Beatles

1978/2023 /

Lucky Number > Lene Lovich

1979 /

Lola (Coca Cola Version) > Kinks

1970 /

Let's Stay Together > Al Green

1971 /

Tokoloshi Man > John Kongos

1971 /

Debbie Davis > J'aime L'Amour Avec Toi (Show Me Tonight)

1984 /

If > Bread

1971 /