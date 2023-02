9. 2022/23. Lundi 6 février

Extérieur nuit > Orbit (Stéphan Oliva / Sébastien Boisseau / Tom Rainey), In-Visibility, Yolk, 2023 /

Kinetic Motion > Orbit (Stéphan Oliva / Sébastien Boisseau / Tom Rainey), In-Visibility, Yolk, 2023 /

Her place near the river > Camille Maussion / Pierre Tereygeol / Victor Auffray / Illya Amar, Abysskiss, [Autoprod.], 2022 /

Open The Gates > Irreversible Entanglements, Open The Gates, International Anthem, 2021 /

La couleur (elbows of the land) feat. Anthony Joseph > Kham Meslien, Fantômes... Futurs, Heavenly Sweetness, 2022 /

View from a bird > Chet Doxas, You can take it with you, Whirlwind Recordings, 2021 /

317 E. 32nd > Warne Marsh Quartet, Ne Plus Ultra, Hat Hut, 1969/2006 /

Isles of delight > Loïs Le Van, Vind 2.0, Cristal Records, 2022 /