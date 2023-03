10. 2022/23. Lundi 6 mars

As far as the eye can see > Wayne Shorter Quartet, Beyond the Sound Barrier, Verve, 2005 /

Samarcande > Hubert Dupont/Tosha Vukmirovic/Youssef Hbeisch, Trio Aurore, Ultrabolic, 2022 /

Parrandada de entroido do canizo > No Tongues, Ici, Carton Records, 2022 /

Perpetual Motion I [extrait] > Satoko Fuj Otomo Yoshihide, Perpetual Motion, Ayler Records, 2023 /

Matter of time > The Smudges, Song and call, 2022 /

Fridays of hope > Julie Campiche Quartet, You Matter, Fridays of hope, 2022 /

Infant eyes > Wayne Shorter, Speak No Evil, Blue Note, 1964 /