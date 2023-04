11. 2022/23. Lundi 20 mars

Une programmation placée sous le double signe des grands ensembles et de la trompette. Andy Emler revient à la charge avec un nouveau disque de son MegaOctet et le musicien chicagoan Rob Mazurek propose une nouveau répertoire pour son Exploding Star Orchestra. Trompettiste lui même nous aurons donc l’occasion de l’écouter ainsi qu’Olivier Laisney auprès de Gilles Coronado et Aymeric Avice dans le trio d’Olivier Lété. Nous seront attentifs également à des musiques intimistes qui nous donneront l’occasion de voyager à l’intérieur de nous-mêmes avec Hélène Labarrière et Sylvain Kassap ou encore Bruno Ruder.

Et le coup de cœur de l’émission, c’est No Rush ! du Andy Emler MégaOctet qui sort sur le label La Buissonne.