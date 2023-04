12. 2022/23. Lundi 6 avril

Static > Marc Ducret, Plays The Music Of Tim Berne, Out Of Yourd Head Records, 2022 /

Someday We’ll all be free > James Brandon Lewis, Eye of I, Autoprod. 2023 /

On the horizon part II > Hedvig Mollestad & Trondheim Jazz Orchestra, Maternity Beat, Runne Gramofon, 2022 /

Off the grid > One Shot, 111, Le Triton, 2022 /

Singing no Song > Lucas Niggli / Matthias Loibner, Still Storm, Intakt, 2022 /

Critical Mass > Lucas Niggli / Matthias Loibner, Still Storm, Intakt, 2022 /

Ekphrasis > François Houle Genera Sextet, In Memoriam, Clean Feed, 2023 /

Si j’ai parlé > Guillaume de Chassy & Christophe Marguet with Thomas Savy, The Issue of Love, Emouvance, 2023 /

La question amoureuse > Guillaume de Chassy & Christophe Marguet with Thomas Savy, The Issue of Love, Emouvance, 2023 /