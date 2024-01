4. 2023/24. Lundi 27 novembre.

Twitch > Samuel Blaser & Russ Lossing + Billy Mintz, Round about + Triple Dip, Jazzdor Séries, 2023 /

Raze > Kate Gentile, Find Letter X, [autoprod.], 2023 /

Downward dog > Sylvie Courvoisier Mark Feldman Quartet, Birdies for Lulu, Intakt, 2014 /

Stars and constellations : scorpio > Quinsin Nachoff, Stars and constellations, [autoprod.], 2023 /

Pratsch > Cédric Piromalli / Mikko Inanen / Stefan Pasborg, Can You Hear It ?, Clean Feed, 2023 /

Floating with an intimate stranger > Mike Reed, The Separatist Party, We Jazz Records & Astral Spirits, 2023 /

Cox > No Sax No Clar (Bastien Weeger, Julien Stella), No Dahïss, Yolk, 2023 /

Bye Little Flea > No Sax No Clar (Bastien Weeger, Julien Stella), No Dahïss, Yolk, 2023 /