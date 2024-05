13. 2023/24 Lundi 13 mai

Sauntering With Mr. Brown > Tomeka Reid Quartet, 3+3, Cuneiform Records, 2024 /

Rickety > Simon Nabatov Quartet feat. Ralph Alessi, Lovely Music, [Autoprod. / Clean Feed], 2024 /

La maison préfabriquée > Fur (Hélène Duret / Benjamin Sauzereau / Maxime Rouayroux), Bond, BMC, 2024 /

Wise Men > Mathieu Bec / Quentin Rollet, Furie, ReQords, 2024 /

Pour Momo > Mathieu Bec / Quentin Rollet, Furie, ReQords, 2024 /

Dance of Death > Michael Bates, Acrobat: Music for, and by, Dmitri Shostakovich, [Autoprod.], 2012 /

Adventurous grooves > Antje Rößeler & Birgitta Flick, Sending a Phoenix, [Autoprod.], 2023 /

Pisini’a > No Tongues, Les voies du monde, No Tongues, 2018 /