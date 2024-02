7. 2023/24. Lundi 22 janvier

Une programmation placée sous le signe de la variété. Pas la française, mais celle d’un jazz cosmopolite et hétéroclite dans ses propositions: grand orchestre du Surnatural Orchestra, trio franco-américain de Yvan Robillard, trio allemand avec Esche et pour finir l’ensemble Consonance qui mêle jazz et musique baroque..

Et le disque coup de cœur de l’émission, c’est For Mahalia with love du James Brandon Lewis Red Lily Quintet.