13. 2022/23 Lundi 17 avril

Si j’étais un homme > Loïs Le Van & Alban Darche, Les Mots bleus, Yolk, 2023 /

Karma Police > Loïs Le Van & Alban Darche, Les Mots bleus, Yolk, 2023 /

Chicago Señorita > Harrison Bankhead Sextet, Morning Sun Harvest Moon, Engine Studio, 2011 /

Seven Down Eight Up > Christoph Irniger Pilgrim, Ghost Cat, Intakt, 2023 /

Casimir Dynamics > Dry Thrust (Georg Graewe, Martin Siewert, Dieter Kern), The less you sleep, Trost, 2022 /

Another Year > Julien Soro, Players, Neuklang, 2022 /

Cruisin’ with Spencer > Tomas Fujiwara (Patricia Brennan, Tomeka Reid), 7 poets trio, 2019 /