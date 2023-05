Faux soleil > Papanosh, A very big lunch, Label Vibrant, 2023 /

Class Struggle > Musina Ebobissé Quintet, Engrams, Jazzdor Séries, 2023 /

XP-Snare > Magic Malik Fanfare XP, 3, Onze Heures Onze, 2023 /

Lebanon > Joachim Florent (+ Aki Rissanen, Will Guthrie), Designers, We Jazz Records, 2022 /

Eden was my home > Dinamitri Open Combo, Mappe Per l’Eden, Pisa Jazz, 2021 /

33 > Nicolas Stéphan, Null, Petit Label, 2023 /

Cherokee > Martial Solal, Live in Ottobruun, Solo piano, GLM Music, 2022 /