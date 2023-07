Une programmation placée sous le signe de l’originalité avec un deuxième volet pour le groupe Illegal Crowns, une rapide virée vers le groupe Lent, une contrebasse qui ne sonne pas (toujours) comme elle le devrait, la musique parcellaire et rêveuse de Dead Dead Gang et pour finir les claviers oniriques et enfantins de Jozef Dumoulin.

Et le coup de cœur de l’émission, c’est Geometriks de Phonem Maïlyss Maronne qui sort sur le label Onze Heures Onze.