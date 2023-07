Playtime > Journal Intime Jérémie Piazza, Playtime, Neukland, 2023 /

Bullet Through Rain > Peter Brötzmann / Mats Gustafsson / Paal Nilssen-Love, The Fat is Gone, 2007 /

Bury the lede > Michael Formanek Ellusion Quartet, As things do, Intakt, 2023 /

Vertes brumes > Fanny Ménégoz Nobi, Vertes brumes, Onze Heures Onze, 2023 /

Le dernier examen > Nosferatu, Une symphonie de l’horreur, Arfi, 2023 /

Providence > KLM Trio (Macé / Kerecki / Loustalot), Providence, Parallel, 2023 /