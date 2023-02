8. 2022/23. Lundi 23 janvier

Une programmation placée sous le double signe de la guitare et du piano. D’abord, la guitare électrique avec l’Organon Quartet de Joe Morris ou encore le Kami Octet de Pascal Charrier puis la guitare, basse cette fois, de Fred Pallem et son Sacre du Tympan. Pour le piano ce seront ceux d’Emmanuel Borghi, acoustique et puissant, puis de Pierre de Bethmann au toucher délicat, accompagné de surcroît par un autre guitariste en la personne de Nelson Veras qui bouclera la boucle. Entre temps, nous aurons découvert un subtil trio de musique improvisée (Foussat Parrenin Rollet) où trône une vielle à roue.

Et le coup de cœur de l’émission, c’est The High Vast Irradiation de l’Organon Quartet