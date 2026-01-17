Beatscape 17.01.2026

|Artist
|Track
|Album/EP
|Label
|Brian Alexander Morgan & Martha Wash
|Give It 2 Ya
|Give It 2 Ya
|Quantize Recordings
|Pleasure Voyage
|Dancing Times
|Dancing Times
|theBasement Discos
|TSDC
|Blurred Night Grooves
|Music Knights EP
|Vintage Music
|Dan Corco
|Piano Piano
|Oh My EP
|Robsoul
|Tom Conrad
|Sunrise
|Sunrise
|Adaptation
|Knixx
|Adhoc
|Adhoc
|Cabinet
|ïtrema
|Cuba Libre
|Labyrinth
|Brique Rouge
|Jamie Stevens
|Endgame
|Endgame
|Bedrock
|Mehill
|Superstar
|La Tisesa
|Freerange
|Vince Watson
|Drifting Into Calm
|Archives – The Immigrant Sessions
|Everysoul
|Hurlee
|Soul Frequency
|Soul Frequency
|Letters To Nina
|Darryl Baalki
|Heavenly Sweetness (Session Victim remix)
|Music Makes Me Deeppa 5 Years: Vol 2
|Deppa
|Rolando
|Junie (Carlos Nilmmns True People Remix)
|The Junie Remixes: Deep House Trio
|R3cha
|Brizman
|Music Saved My Life
|Artereform: A 13-Year Journey
|Artreform Records
|Psychowsky
|Shelter (Jor-G remix)
|Shelter
|Spaceal Orbeats
|Raymond Owen
|Cruising Into Collapse
|Cruising Into Collapse
|Fixed Rhythm
|Escaflowne
|Heartbreak breaks
|Looseys V13
|Substandard Deviation
|Modeselektor
|Kill Bill Vol.4 (CV1)
|Classics Vol. 1 (We tried hard and failed again… enjoy!)
|Monkeytown
|ALEPH
|TWO FOLD
|EXO
|Mesh
|The Populists
|Extrême Intensité
|Extrême Intensitié
|Deadbeat
|Kulage
|Blaze
|Blaze
|Tronic
|Exos
|Sweet Dreams
|Sweet Dreams
|Mutual Rytm
|Audyca
|Komorebi
|Sonus Aurorae
|Arts
|Uncertain
|Gem 4
|Gems EP
|Jam
|Madben
|Voices of the Ancestors
|Dark Shaman
|DSK
|ONOM
|Optimism
|Anger & Optimism
|Judder
|Alden Tyrell & Detroit In Effect
|Let Me C U (Techno-Vocal)
|Present: The Greys. PART 1
|Clone Records
|K-65
|Reductor
|Double Vision
|Taipan Trax
|4CROWNS
|Jackhammer
|Duploc / 005
|Duploc