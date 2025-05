Alternative Beats 17

Alternative Beats émission consacrée aux sonorités éléctroniques alternatives

Tracklist 1ère Partie:

Kallax – Ten More

https://kusiyarecords.bandcamp.com/album/the-tenth-planet

Tauceti – Néroli

https://sotor.bandcamp.com/track/tauceti-n-roli

Tal Fussman – Everybody

https://survivaltacticsrecords.bandcamp.com/album/everybody

Space Scavengers – Sciential Dub

https://coldtearrecords.bandcamp.com/track/sciential-dub-2

Christoph Schindling – Dubland

https://deepindub.bandcamp.com/track/christoph-schindling-dubland

Miss Nicky Trax – Acid In The House (Classic Tune 1989 New Beat)

https://newbeat-takebeat.bandcamp.com/track/acid-in-the-house

Will Long – Acid Trax

https://will-long.bandcamp.com/merch/acid-trax-2cd

Axs – Terminal Velocity III

https://deepindub.bandcamp.com/track/axs-terminal-velocity-iii

Skee Mask – UWLSD

https://iliantape.bandcamp.com/track/uwlsd

Barbosa – SSE (Mexico)

https://anaoh.bandcamp.com/track/sse-original-mix

Introversion – Radioactive Man

https://anaoh.bandcamp.com/track/radioactive-man-original-mix

Mix exclusif de Innmenal DJ Argentin découvert sur Twitch