Publié le par Alternative Beats

AB novembre 2025

Alternative Beats émission consacrée aux sonorités éléctroniques alternatives

Tracklist 1ère Partie:

aexexe – Erosion Nostromos Raummachine
https://www.deezer.com/fr/album/805735311?irclickid=Tn231QxIhxycRA8UqVSVCQ5vUkpUA4wRDWjOxo0&sharedid=https%3A%2F%2Fgroobox.com&irpid=2334778

Moodeep – Impressions
https://techenie-rec.bandcamp.com/track/impressions

Bvdub – It Could Have Been So Beautiful label 180 Gramm
https://www.decks.de/track/bvdub-it_could_have_been_so_beautiful/c0l-5w

Francesco Tamburrano – Vulture
https://techenie-rec.bandcamp.com/track/vulture-blomaq-remix

Sven Braun – Fall Foliage
https://scale-limited.bandcamp.com/track/fall-foliage

Chain Selector – Dubby House
https://coldtearrecords.bandcamp.com/album/chain-selector-wires

Celestial Sphere – Rusty Duv
ttps://www.junodownload.com/products/celestial-sphere-ku-ep/7250770-02

Monopsia – Secret Door
https://techenie-rec.bandcamp.com/album/secret-door

Armin Bender – The Other Side
https://scale-limited.bandcamp.com/track/the-other-side

ORBIA – Early Recordings tiré de l’album « Early Recordings EP » sur le label Russe (Piranha Siberia Dub)
https://piranhasiberiadub.bandcamp.com/track/early-recordings

Monopsia – Renegade
https://techenie-rec.bandcamp.com/track/renegade-blomaq-remix

Paul St. Hilaire, Priori – Send Them On sorti sur le label Berlinois Kynant Records
https://kynantrecords.bandcamp.com/track/b1-paul-st-hilaire-priori-send-them-on

Navad – Crickets
https://piranhasiberiadub.bandcamp.com/track/crickets

 

 

2ème Heure:

Mix Esclusif signé swu Bunker alias Denard Henry (Berlin) pour zim_1pulsion et radio Campus Angers

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.