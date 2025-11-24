AB novembre 2025

Alternative Beats émission consacrée aux sonorités éléctroniques alternatives
Tracklist 1ère Partie:
aexexe – Erosion Nostromos Raummachine
https://www.deezer.com/fr/album/805735311?irclickid=Tn231QxIhxycRA8UqVSVCQ5vUkpUA4wRDWjOxo0&sharedid=https%3A%2F%2Fgroobox.com&irpid=2334778
Moodeep – Impressions
https://techenie-rec.bandcamp.com/track/impressions
Bvdub – It Could Have Been So Beautiful label 180 Gramm
https://www.decks.de/track/bvdub-it_could_have_been_so_beautiful/c0l-5w
Francesco Tamburrano – Vulture
https://techenie-rec.bandcamp.com/track/vulture-blomaq-remix
Sven Braun – Fall Foliage
https://scale-limited.bandcamp.com/track/fall-foliage
Chain Selector – Dubby House
https://coldtearrecords.bandcamp.com/album/chain-selector-wires
Celestial Sphere – Rusty Duv
ttps://www.junodownload.com/products/celestial-sphere-ku-ep/7250770-02
Monopsia – Secret Door
https://techenie-rec.bandcamp.com/album/secret-door
Armin Bender – The Other Side
https://scale-limited.bandcamp.com/track/the-other-side
ORBIA – Early Recordings tiré de l’album « Early Recordings EP » sur le label Russe (Piranha Siberia Dub)
https://piranhasiberiadub.bandcamp.com/track/early-recordings
Monopsia – Renegade
https://techenie-rec.bandcamp.com/track/renegade-blomaq-remix
Paul St. Hilaire, Priori – Send Them On sorti sur le label Berlinois Kynant Records
https://kynantrecords.bandcamp.com/track/b1-paul-st-hilaire-priori-send-them-on
Navad – Crickets
https://piranhasiberiadub.bandcamp.com/track/crickets
2ème Heure:
Mix Esclusif signé swu Bunker alias Denard Henry (Berlin) pour zim_1pulsion et radio Campus Angers