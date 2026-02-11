Publié le par Alternative Beats

AB janvier 2026

Alternative Beats émission consacrée aux sonorités éléctroniques alternatives

ADILR – Light One
https://fuxbaurecords.bandcamp.com/album/cuts-bruises-lp

Cratan – Vorat Sova
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/vorat-sova

NYCO – Coordinate
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/kinetics

FORUM – Statespace
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/juncture

Oliver Dodd – 02 Helium
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/hydrogen

Lowfour – Jagärvegan
https://repeatle.bandcamp.com/album/repeatle-2001

Marek Bartunek – Images Without Meanings
https://scale-limited.bandcamp.com/album/images-without-meanings-grsclm147

Brendon Moeller – Eastern Beach
https://brendonmoellerechologistbeatpharmacy.bandcamp.com/album/echocord-excursions

Trelania Mump – Random Sheet
https://nimaskill.bandcamp.com/album/unsung-tapes-ii

Leonel Castillo – Espectra
https://leonelcastillo.bandcamp.com/album/prisma-ep

Unknown Artist – Vivid Dreams
https://welterrecords.bandcamp.com/track/vivid-dreams

2 ème heure : Mix exclusif pour AB et Radio Campus Angers

Passionné par la musique depuis toujours, CosmoPat est un Dj au spectre musical large. Véritable digger et explorateur, adepte de la culture underground et influencé par les musiques de Detroit et Chicago, ses sets sont toujours un véritable voyage auditif aux grooves profond.

Cosmopat info : twitch.tv/cosm0Pat

Zim Info : twitch.tv/zim_1pulsion

