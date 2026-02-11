AB janvier 2026

Alternative Beats émission consacrée aux sonorités éléctroniques alternatives
ADILR – Light One
https://fuxbaurecords.bandcamp.com/album/cuts-bruises-lp
Cratan – Vorat Sova
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/vorat-sova
NYCO – Coordinate
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/kinetics
FORUM – Statespace
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/juncture
Oliver Dodd – 02 Helium
https://extrasensoryperception.bandcamp.com/album/hydrogen
Lowfour – Jagärvegan
https://repeatle.bandcamp.com/album/repeatle-2001
Marek Bartunek – Images Without Meanings
https://scale-limited.bandcamp.com/album/images-without-meanings-grsclm147
Brendon Moeller – Eastern Beach
https://brendonmoellerechologistbeatpharmacy.bandcamp.com/album/echocord-excursions
Trelania Mump – Random Sheet
https://nimaskill.bandcamp.com/album/unsung-tapes-ii
Leonel Castillo – Espectra
https://leonelcastillo.bandcamp.com/album/prisma-ep
Unknown Artist – Vivid Dreams
https://welterrecords.bandcamp.com/track/vivid-dreams
2 ème heure : Mix exclusif pour AB et Radio Campus Angers
Passionné par la musique depuis toujours, CosmoPat est un Dj au spectre musical large. Véritable digger et explorateur, adepte de la culture underground et influencé par les musiques de Detroit et Chicago, ses sets sont toujours un véritable voyage auditif aux grooves profond.
Cosmopat info : twitch.tv/cosm0Pat
Zim Info : twitch.tv/zim_1pulsion
Voir dans « programmes » pour les diffusions Live Stream