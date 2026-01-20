Publié le par Alternative Beats

AB Décembre 2025

Alternative Beats émission consacrée aux sonorités éléctroniques alternatives

Tracklist 1ère Partie:

Pretty Girl Science
https://junted.bandcamp.com/album/ks-war-on-teens

Rizke – Raindrops
https://rizke.bandcamp.com/track/raindrops

Bileebob & Black Echo Zone – Lucient
https://equalrecordings.bandcamp.com/track/lucient

cyberhellravedungeonfunruncore (Marshall Applewhite thinks kids today get distracted easily mix)
https://junted.bandcamp.com/track/cyberhellravedungeonfunruncore-marshall-applewhite-thinks-kids-today-get-distracted-easily-mix

Dtroy – S4
https://junted.bandcamp.com/album/object-observe

 

Reflectomat – Purge Thought
https://equalrecordings.bandcamp.com/track/purge-thought

RooRec. – SadSky Sundown
https://roorec.bandcamp.com/track/sadsky-sundown

