11- Rapanalyz-Analyz de Le Chemin Du Coeur de Baby Neelou

Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

C’est notre deuxième émission de cette nouvelle saison ce soir. On se retrouve ce mercredi 25 septembre avec l’analyz de Le chemin du Coeur de Baby Neelou.

Dans l’émission on parle également de notre nouveau média dispo sur insta et prochainement tiktok !! avec aux manettes Yann, Félix et Tom

Pierre, Sacha et Marc analyserons ce projet qui nous a tout les trois marqué mais avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique coup de cœur revenant sur tout ce qu’ils ont aimer cet été en matière de rap (sorties de projets, annonces de tournées etc)

N’hésitez pas à nous follow sur insta : rapanalyz vous y retrouverez là bas toutes les infos sur les prochaines émissions