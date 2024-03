02-Rapanalyz-Focus sur Solsad de Zamdane

Bienvenue sur Rapanalyz, votre émission d’analyse de rap underground.

Pour cette seconde émission nous avons décider d’analyser Solsad de Zamdane en invitant un ami à nous, Yann, qui est un grand fan du rappeur marocain.

Yann vous évoquera l’histoire de Zamdane dans le milieu du rap, Sacha abordera les thèmes de la mélancolie et de l’attachement et Pierre nous analysera sa relation avec l’amour et sa quête de liberté.

Avant cette analyse, vous retrouverez pour commencer une chronique d’actualité revenant sur toutes les actualités du rap underground (sorties de projets, annonces de tournées etc) à ne pas manquer !

Nous vous ferons ensuite écouter 6 sons que nous apprécions et que nous souhaiterons vous partager !