Projet de reprise d’une Institution commerciale locale par des salariés.

La SADEL fête ses 70 ans, cette année. Cette institution locale connue et reconnue des Angevins a eu un développement progressif et maitrisé jusqu’en . Mais malheureusement, le passage en SCOP , en n’a pas permis un nouveau rebond!

Aussi sur le champ très concurrentiel de la librairie, de la papeterie notamment scolaire et des loisirs créatifs, plusieurs magasins ont dû fermer pour en arriver à la vente de celui d’origine, à savoir Angers, début 2025.

Mais aucun repreneur ne s’étant manifesté, 4 salariés ont relevé courageusement le gant d’une reprise sous une nouvelle entité juridique. qui devrait être effective en mars 2026.

Enrika, la Directrice actuelle est partie prenante de ce challenge et après avoir abordé un point d’histoire de la Société et les différentes étapes de l’évolution puis de la dégringolade elle vient nous expliquer comment a germé ce défi collectif et la motivation qui l’anime.