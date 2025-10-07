C’est comment une rentrée scolaire à l’Ecole Montessori?…..

La rentrée scolaire s’est effectuée, il y a environ 1 mois .et suite à l’annonce d’une rupture par le 1er Ministre……..Elisabeth Borne a été renommé(e) en tant que 8 ème Ministre de l’Education dont certain(e)s ont duré 3 mois!!!!! Battrait-elle le record?

Plutôt que de s’apitoyer sur cette invraisemblance démocratique dont il y a tant à dire, l’émission 1 de la nouvelle saison (4) choisit un angle oblique en s’arrêtant sur un enseignement alternatif, à savoir l’Ecole Montessori. du nom de la Pédagogue italienne qui l’a créee, en 1907. Beaucoup connaissent le nom mais savons-nous ce qu’elle a de particulier?

Et c’est Aude, la Directrice de l’Ecole EMMA située au coeur de la ville d’Angers qui est l’invitée. Elle évoque les préceptes de cette pédagogie et déroule la genèse du projet sur Angers. Elle présente son rôle, sa fonction, l’application des orientations Montessori, le cadre, le public, l’Equipe et les grandes lignes du projet de la Structure.