C’est quoi la Génération Z?

Les jeunes ne veulent plus travailler…..les jeunes ne s’intéressent pas à la politique et ne s’engagent pas…….les jeunes ne savent faire la fête qu’avec alcool et drogue…….les jeunes ne se rencontrent intimement que grâce aux applications de rencontres…….

Pour répondre à ces représentations sociales, Joséphine, Capucine et Emeric, ont entre 20 et 30 ans et sont les invités du mois. Sans être les Porte-paroles de la Génération dite Z, ils donnent leur avis, leur point de vue, ou leur opinion à travers 4 thèmes : le travail, l’engagement, la fête et les rencontres.