C’est le titre du livre alarmant de Jean-Louis Deshaies

C’est un cri d’alarme que lance l’auteur de ce livre! Grand connaisseur de ce secteur , de par son parcours. Jean-Louis Deshaies avait déjà interpellé par son précédent ouvrage « Briser l’omerta », en 2014. Sa dernière publication alerte, entre autres les Responsables politiques, à travers témoignages, argumentation pragmatique et souvent du bon sens, sur la dégradation du domaine qui accompagne ou prend en charge les publics vulnérables.

Les voyants sont au rouge, notamment sur la protection de l’enfance et les élus ont une grande part de responsabilité. Au lieu de collaborer et d’influer pour une politique préventive à long terme, ils participent, depuis des années à tirer vers les bas via des appels à projets à bas coût, un secteur qui oeuvre depuis des dizaines d’années à l’acceptation et à l’intégration des publics vulnérables.