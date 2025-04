Mois de la parité : des Maires et des mères.

Albane et Christine sont les invitées d’avril en tant que Maires de communes rurales et également mères de famille.

Elles accomplissent leur 3ème mandat et envisagent de se présenter pour un 4ème, en 2026. Comment ont-elles vécu leur représentation depuis leur 1ère élection? 2020 :obligation de listes paritaires: Y a-t’-il eu un changement dans la relation élus/élues et dans leur reconnaissance? De quel projet sont-elles le plus fier? Comment articulent elles leur fonction avec leur vie personnelle et familiale?