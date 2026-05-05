Où en sont les Services à la Personne en 2026 ?

Alors que le vieillissement de la population va s’accentuer dans les années prochaines et qu’il n’y a que 700000 places en EHPAD qui sont confrontés à des restrictions de budget récurrents, qu’en est-il de l’Aide à domicile?

Au vu du plan Grand âge qui est resté au fond d’un tiroir de l’Elysée, depuis 2017 et en prenant appui sur l’offre de maintien à domicile dans les Pays nordiques, par exemple, quels sont les enjeux actuels et futurs?

Pour tenter de répondre à ces questions fondamentales, Nathalie et Claire témoignent de leur quotidien, de leurs difficultés et de leurs espoirs dans un secteur « essentiel » mais non reconnu à sa juste valeur et utilité.