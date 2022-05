L’Optimist fait sa virée européenne et termine au Japon

Ce soir notre Optimist fait le tour de l’Union européenne, on accueille Isabelle Gramoullé de La Maison de l’Europe Angers et Maine-et-Loire et Frania Krupka avec Cécile Ricolleau de l’Association Angers Jumelage à l’occasion de la Fête de l’Europe, qui anime la ville d’Angers pendant tout le mois de mai. Avec elles, nous avons discuté de solidarité et de valeurs européennes en temps de crise, mais aussi des évènements prévus dans le cadre d’Angers fête l’Europe : l’association Angers Jumelages organise notamment un concert le samedi 7 mai à partir de 20h à la Chapelle des Ursules avec la chorale franco-polonaise Chor Piast. La Maison de l’Europe organise, elle, l’Eur’Odyssée, pour découvrir l’Europe au détour des rues d’Angers.

Ensuite, Enora nous a laissé l’une de ses chroniques littéraires avant de partir en vacances : cette fois-ci, elle nous mène avec grande douceur au Japon avec L’été de la sorcière de Nashiki Kaho, disponible aux Éditions Picquier.

Sofia était à l’animation et Hugo à la technique.